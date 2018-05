Botte e minacce ai familiari: arrestato 39enne di Fino Mornasco

I carabinieri di Fino Mornasco hanno arrestato un 39enne, residente in paese, con l'acusa di maltrattamento, minacce ed estorsione ai danni dei suoi familiari. L'uomo è stato bloccato nalla sua abitazione di via Guanzasca nella mattinata del 17 maggio 2018.

Diversi, come detto, i reati che gli sono contestati, da quello di maltrattamenti in famiglia, all’estorsione ed atti persecutori ai danni dei suoi familiari conviventi. I carabinieri nel corso dell’attività d’indagine hanno minuziosamente ricostruito numerosi episodi di violenza commessi dall’uomo, almeno a partire dall’estate del 2017, finalizzati ad estorcere cospicue somme di denaro per far fronte alle sue esigenze.