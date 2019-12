Maltempo, piccola frana sulla strada per Rezzago

Una piccola frana caduta nella notte ha ostruito parzialmente la strada che porta a Rezzago/Caglio. A segnalare il piccolo smottamento è stata una guardia giurata di Vedetta 2 Mondiapol che intorno alle 2.15 di notte si è trovata davanti, subito dopo una curva, il cumulo di terra e sassi franato dal trerreno scosceso sul lato destro della carreggiata. Sono stati allertati i vigili del fuoco di Asso che giunti sul posto hanno messo in sicurezza la strada in poco tempo. Si tratta dell'ennesimo danno causato dalle abbondanti e incessanti piogge di dicembre.

Una frana ben più problematica è caduta a Como in via per San Fermo rendendo necessaria la chiusura della strada fino a quando i tecnici del Comune e quelli incaricati dal proprietario privato del terreno franato non avranno verificato la totale sicurezza dell'area.