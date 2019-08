Maltempo, strade allagate e smottamenti: disagi alla viabilità

Forti temporali si sono abbattutti nella giornata di mercoledì 7 agosto 2019 su tutto il territorio lariano, con precipitazioni di forte intensità che hanno causato disagi alla viabilità e, in alcuni casi, qualche danno.

La centrale operativa dei vigili del fuoco di Como ha ricevuto, nelle ore appena trascorse, decine di richeste di intervento riguardanti in particolare allagamenti di strade e scantinati e alcuni smottamenti, il più grave dei quali è avvenuto a Valbrona.

Nella città di Como si segnala, oltre all'allagamento di diverse vie cittadine, tra le quali Viale Varese, la chiusura del tratto di via della Libertà tra via Paradiso e via Avignone a causa del cedimento di una tombinatura. I residenti a nord della chiusura possono arrivare da via Rienza e via Zampiero, i residenti a sud del cedimento possono passare da via Navedano. L'ufficio tecnico del Comune di Como e la Polizia locale sono al lavoro per gestire la situazione. Il Comune avvisa che, a causa delle condizioni meteo, non è possibile intervenire in questo momento e prevede di completare la riparazione entro domani e di poter riaprire la strada domani sera.

Pesanti disagi anche lungo la Statale 340 "Regina", dove il traffico ha defluito a rilento da questa mattina, anche a causa della rimozione di una gru con elicottero, con conseguente formazione di lunghe code in entrambi i sensi di marcia, in particolare nel tratto tra Argegno e Tremezzina.

Nel pomeriggio il maltempo si è abbattuto con particolare intensità sull'area del centro lago, in particolare in Valle Intelvi e sulla zona di Menaggio, dove le strade si sono trasformate, in pochi istanti, in veri e propri torrenti.