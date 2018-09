Il maltemponon ha mancato di causare danni a Como e provincia. Nella mattina del 1 settembre 2018, intorno alle 6.30, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in viale Giulio Cesare a Como. Un albero è caduto sulla facciata dell'ingresso del cinema Astra. I pompieri hanno lavorato per rimuoverlo e mettere in sicurezza l'area.