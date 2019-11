Como, malore in casa: i pompieri soccorrono una persona dal balcone

Momenti di apprensione in piazzale Gerbetto a Como intorno alle ore 12.45 del 5 novembre 2019. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in supporto del 118 per soccorrere una persona all'interno di un appartamento situati ai piani alti di un palazzo. I pompieri sono intervenuti con l'autoscala per entrare nell'abitazione attrraverso la porta finestra di un balcone.

Non si conoscono al momento le condizioni e le generalità della persona soccorsa. Per accedere all'abitazione i pompieri hanno dovuto rompere i vetri.