Rischia di morire soffocato mangiando un boccone al Centervill di Villa Guardia: gravissimo

Gravissimo episodio nella mattina di sabato 19 maggio 2018 al centro commerciale Centervill di Villa Guardia: secondo quanto si è potuto apprendere, un uomo di 46 anni ha rischiato di morire soffocato mangiando un alimento acquistato in uno dei bar del complesso commerciale.

Il 46enne aveva comprato il cibo per poi mangiarlo fuori: il malore è avvenuto in strada, il boccone gli sarebbe andato di traverso. Subito è stata allertata la macchina dei soccorsi: al Centervill sono arrivate ambulanza e automedica chiamate in codice rosso. Per l'uomo si è temuto il peggio, tanto che è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Il 46enne è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Allertati anche i carabinieri di Cantù.