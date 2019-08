Colto da malore sulla Statale "Regina": traffico in tilt a Colonno

Traffico bloccato a Colonno, lungo la Statale 340 "Regina", per permettere i soccorsi ad un uomo colto da malore sulla strada. L'emergenza intorno alle ore 17.30 di giovedì 22 agosto 2019.

Sul posto un'ambulanza della CRI San Fedele e l'elisoccorso. L'uomo, preso in cura dai sanitari, è stato elitrasportato in ospedale a Gravedona in gravi condizioni.

Per permettere le operazioni di soccorso, la "Regina" è stata momentaneamente chiusa al traffico, con conseguenti rallentamenti e formazione di code.