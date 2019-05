Lomazzo, malore a scuola: paura per un ragazzino di 13 anni

Paura alla scuola media di via Pitagora a Lomazzo per un ragazzino di 13 anni che si è sentito male intorno alle 10 di venerdì 3 maggio 2019. Un malore, secondo le prime informazioni, che ha fatto scattare la richiesta di soccorsi: a scuola sono arrivate ambulanza e automedica allertate in codice rosso, dunque con la massima urgenza. Fortunatamente le condizioni del ragazzino non sarebbero gravi, tanto che il codice è stato ridimensionato in giallo. E' stato comunque portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Nella stessa mattina ambulanza intervenuta anche a Cantù per un bambino che si è fatto male a causa di una caduta.