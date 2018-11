Malore a scuola, paura per un'insegnante del Pessina

Mattina all'insegnan dell'apprensione e preoccupazione all'istituto Pessina, sede di via Scalabrini 3 a Como. Intorno alle ore 8.40 una professoressa ha accusato un malore e i colleghi hanno subito allertato il 118. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Como e un'automedica. La donna, 42 anni, dopo le prime cure prestate sul posto è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. L'insegnate non è in pericolo di vita ma è stata comunque ricoverata per accertamenti ed essere tenuta sotto osservazione.