Malore mentre è al lavoro, grave uomo a Veniano

Malore in un impianto lavorativo di Veniano, in via Nazione Italiana 54. Secondo le prime informazioni un uomo di 53 anni si è sentito male. Subito sono scattati i soccorsi, chiamati con la massima urgenza.

A Veniano sono intervenute un'ambulanza delle Croce Verde di Fino Mornasco e un'automedica da Como. Le condizioni dell'uomo sono però apparse grazi e così il personale medico ha ritenuto opportuno richiedere l'intervento dell'elisoccorso del 118 per trasportare più velocemente il 53enne in ospedale, dove è stato portato in codice rosso.