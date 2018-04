Turate, malore in strada: gravissimo uomo di 51 anni

Un uomo di 51 anni è stato colto da malore nella tarda mattinata di giovedì 12 aprile 2018 a Turate. E' successo per strada, in via Isonzo poco prima delle 11.

Secondo le primissime informazioni, il 51enne si è sentito male improvvisamente forse a causa di un infarto ed è stato subito soccorso dalle persone che hanno assistito alla scena.

In via Isonzo è arrivata un'ambulanza, ma le condizioni del 51enne sono apparse molto gravi, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.