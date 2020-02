Ciclista colpito da malore: caos auto in via Cardano

Un ciclista di 62 anni è sato colpito da un improvviso malore mentre pedalava in salita in via Cardano. All'altezza del civico 33 l'uomo ha accusato un forte dolore al petto. E' stato soccorso da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il 112. Dopo circa un quarto d'ora è finalmente giunta un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. I tempi di intervento, hanno raccontato alcuni testimoni, potrebbero essere stati allungati dalla difficoltà incointrata dall'ambulanza nel percorrere la stretta via Cardano. I soccorritori hanno immediatamnente prestato le cure del caso al ciclista ma la presenza dell'ambulanza, come è logico, ha creato rallentamenti alle auto provenienti da entrambe le direzioni. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti ma sembra che sia fuori pericolo.

QUanto accaduto, però, pone l'attenzione ancor di più sulla problematica della viabilità in via Cardano e, soprattutto, sulla questione della riapertura di via per San Fermo.