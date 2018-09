Malore a Sormano: bimbo di un anno soccorso dall'elicottero

Paura a Sormano per un bambino di un anno colto da malore: l'allarme è scattato poco prima delle 19 di sabato 15 settembre all'alpetto di Torno. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso: a Sormano è arrivata un'ambulanza del Sos di Canzo, ma il personale medico ha ritenuto necessario l'intervento dell'elicottero del 118. Il mezzo è decollato da Sondrio. Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Gravedona in codice giallo.