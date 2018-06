Malore a Porlezza, bimbo di 2 anni soccorso dall'elicottero

Momenti di apprensione a Porlezza per un bambino di 2 anni che si è sentito male. E' successo lunedì 4 giugno 2018 intorno alle 9. Secondo le primissime informazioni, il bimbo avrebbe avuto un malore e sono stati allertati i soccorsi: in via Ferrovia, al civico 2, è arrivata l'ambulanza della croce azzurra, ma è stato ritenuto necessario anche l'intervento dell'elisoccorso del 118 che ha trasportato il piccolo all'ospedale di Gravedona in codice giallo, cioè mediamente critico.