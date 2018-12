Merone, malore a scuola: paura per una bambina di 12 anni

Mattina all'insegna dell'apprensione e preoccupazione nella scuola media di via Aldo Moro 2 a Merone, frazione Moiana. Intorno Intorno alle 11.30 una bambina di 12 anni ha accusato un malore: subito è stato allertato il 118. Sul posto sono intervenute in codice rosso un'ambulanza arrivata da Erba e un'automedica.

La ragazzina, dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Lecco.