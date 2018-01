Grave malore in auto a Carugo: ricoverato per sospetta overdose

Un uomo di 49 anni è stato soccorso intorno alle 19 di mercoledì 17 gennaiio 2018 mentre si trovava nella sua auto a bordo strada in via Vittorio Veneto. Sono stati i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, in servizio di controllo del territorio, a lnaciare l'allarme. I militari, infatti, si sono avvicinati all'auto, una Opel Agila, e hanno notato che all'interno c'era un uomo privo di sensi.

Sul posto sono accorse un'automedica e un'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba. Nell'immediatezza dei soccorsi sono state prrstate le prime cure all'uomo che è apparso subito grave. Dopo averlo stabilizzato i soccorritori del 118 lo hanno trasportato all'ospedale di Cantù.

L'uomo è risultato essere un 49enne residente a Cantù. Il sospetto dei medici è che a provocare il malore sia stato il consumo di qualche tipo di sostanza stupefacente degenrato in overdose. L'uomo è ancora ricoverato in prognosi riservata. Al momento in cui è giunto all'ospedale le sue condizioni erano gravi.