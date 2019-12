Moltrasio, anziano colto da malore mentre passeggia: è grave

Attimi di apprensione a Moltrasio poco prima delle 16 del 27 dicembre 2019 per un anziano che passeggiava in prossimità di via Mulino. L'uomo è stato colto da un improvviso malore e si è accasciato a terra. Le persone che erano con lui hanno allertato i soccorsi. Vista la zona impervia dove il pensionato si è sentito male è stato attivato il nucleo Speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco che hanno recuperato l'uomo in gravi condizioni e lo hanno affidato ai soccorritori intervenuti con un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio. L'anziano è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Valduce di Como.