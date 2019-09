Madre e figlio trovati morti in casa: dramma a Erba

Dramma a Erba: in un appartamento di un condominio di via Ai Monti, nella frazione di Crevenna, sono stati ritrovati i cadaveri di un uomo e una donna. Si tratta della madre di 91 anni e del figlio di 67 anni. A lanciafre l'allarme è stato un vicino di casda che ha avvertito un cattivo odore provenire dall'appartamento dove vivevano madre e figlio. Il loro decesso risale a parecchi giorni prima e le salme erano già in stato di decomposizione. Entrambe le persone decedute erano in stato di salute precario tanto che entrambi trascorrevano gran parte del tempo a letto a causa dell'impossibilità di muoversi bene in modo autonomo.

Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che gli agenti di polizia locale. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco che sono intervenuti per forzare l'ingresso di casa.