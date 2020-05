Lurago Marinone: arrestato dai carabinieri subito dopo un furto al centro sportivo

Oggi, 27 maggio, di prima mattina i carabinieri della stazione di Mozzate hanno arrestato, dopo averlo colto in flagranza di reato, P.G., un italiano di 31 anni, residente a Lurago Marinone, che aveva compiuto un furto all’interno del centro sportivo San Giorgio Luraghese.

Il tutto è accaduto nella notte, quando un cittadino ha chiamato il 112 per segnalare un’attività sospetta nella zona del centro sportivo. A questo punto i carabinieri, arrivati sul posto, hanno intercettato il malvivente lungo la via della struttura sportiva nella quale si era introdotto dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso. Lì il 31enne aveva rubato diverse bevande alcoliche e generi alimentari, dandosi poi alla fuga a piedi. Ma gli uomini dell’Arma sono arrivati subito, quando l’italiano era da poco in strada, con ancora la refurtiva addosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’arrestato, al termine delle formalità, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo, che si svolgerà già oggi stesso: dovrà rispondere di furto aggravato ed evasione.