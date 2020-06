Lurago Marinone, nascondeva la droga nell'armadio: arrestato 26enne

I carabinieri di Lomazzo, compagnia di Cantù, ieri pomeriggio, 3 giugno, hanno arrestato a Lurago Marinone un 26enne italiano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono giunti ad individuare N.M., dopo una serie di indagini in loco e dopo essere riusciti ad avere informazioni confidenziali da alcune persone informate dei fatti. Il 26enne è stato quindi fermato per un controllo su strada a Lomazzo e perquisito. A questo punto la perquisizione è stata estesa alla sua casa. Qui, nell'armadio, i carabinieri hanno trovato: un sacchetto con 456 grammi di marijuana. Sulla scrivania, invece, all'interno di una scatola, c'erano 22 grammi di cocaina, oltre a 770 euro in contanti. Rinvenuto, inoltre, un bilancino di precisione ed alcuni "appunti" che riconducevano all'attività di spaccio. Per questo dopo l'arresto, N.M, è stato trattenuto nella camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, previsto oggi, 4 giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.