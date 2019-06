Omicidio di Antonio Deiana: Luca Sanfilippo condannato a 30 anni

30 anni di carcere per Luca Sanfilippo per l'omicidio di Antonio Deiana, il 36enne di Villa Guardia ucciso nel luglio 2012 e il cui corpo è stato ritrovato nel 2018 murato in uno scantinato di Cinisello Balsamo (in una palazzina in cui risiedeva lo stesso Sanfilippo).

Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Monza ha condannato Sanfilippo, 47 anni, a 30 anni di detenzione: per lui l'acusa è di omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere.

Video: arrestato il complice dell'omicidio Deiana

Il presunto complice di Sanfilippo, Nello Placido, monzese di 45 anni, accusato di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e soppressione di cadavere, sarà processato a luglio in corte d'assise a Monza.