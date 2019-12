Lomazzo, non esce dalla camera d'albergo: ragazza di 20 anni trovata in fin di vita

Un biglietto alla famiglia e uno per chiedere scusa al personale dell’hotel che avrebbe dovuto trovarla senza vita. Invece, quando i dipendenti dell’albergo aprono la stanza per vedere come mai l’ospite non si sia presentata al check-out e non risponda alle chiamate, la trovano in condizioni critiche, ma ancora viva. È successo questa mattina, primo dicembre, intorno alle 11.30, in via Cavour a Lomazzo.

Il personale allerta subito i soccorsi. Sul posto arrivano un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo che trasporta subito la 20enne in condizioni molto gravi all’Ospedale Sant’Anna di Como.

Intanto in hotel arrivano anche i carabinieri della Compagnia di Cantù, che proprio da quei due biglietti e da altre tracce evidenti nella stanza stabiliscono subito la matrice dell’atto, escludendo che qualcun altro possa aver fatto del male alla giovane.