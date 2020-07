Lomazzo, scontro tra auto in via del Seprio: tre feriti

È accaduto intorno alle 20.23 di oggi, venerdì 3 luglio a Lomazzo, in via del Seprio. Segnalato inzialmente come codice rosso, l'incidente, avvenuto tra due auto, ha provocato tre feriti, tra cui, secondo le prime indiscrezioni, una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 25. Uno dei feriti è stato trasportato all'Ospedale di Saronno, gli altri due (in codice verde) al sant'Anna di Como. Sul posto un grande e tempestivo dispiegamento per i soccorsi: due mezzi dei vigili del fuoco di Como (6 uomini operativi), i carabinieri di Cantù e tre autoambulanze, di cui una della Croce Rossa di Lomazzo. Ancora da chiarire le dinamiche e la gravità dei fatti anche se, al momento, fortunatamente non risulta esserci nessuno in grave pericolo. Vi terremo aggiornati man mano che giungeranno informazioni ufficiali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.