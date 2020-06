Locate Varesino, parto in casa nella notte: il bimbo sta bene

È stata chiamata, nella notte tra sabato 20 e domenica 21, l'unità sanitaria per le emergenze sul territorio che ha subito inviato il suo personale a Locate Varesino. Qui una donna di 25 anni stava partorendo, di notte in casa, fino a quel momento senza assistenza. Presente anche il marito emozionatissimo. Alla fine il piccolo Y è nato in perfette condizioni di salute ed è stato condotto, per dei controlli, all'ospedale del Ponte di Varese. Con lui, ovviamente, anche la mamma. Benvenuto al mondo!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.