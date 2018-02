Lite tra migranti alla locomotiva dei giardini a lago: due giovani all'ospedale

Lite ai giardini a lago di Como, in via Corridoni, intorno alle ore 14.20 di martedì 13 febbraio 2018. Un litigio scoppiato per futili motivi ha visto suonarsele di santa ragione due migranti originari del Gambia. Per sedare la rissa sono intervenuti i carabinieri di Como che hanno fermato i due giovani, entrambi 21enni. E' stato necessario chiedere l'intervento anche del 118. Due ambulanze della Croce Azzurra di Como hanno soccorso e medicato sul posto i due migranti per poi trasportarli al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. E' probabile che entrambi vengano denunciati dai militari.