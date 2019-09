Como, violenta lite tra donne incinte: bimbo di un anno colpito alla testa

Paura in un condominio di via Turati a Como, nel primo pomeriggio di venerdì 20 settembre 2019, per una violenta lite scoppiata tra due donne incinte che dopo insulti e urla sono passate alle maniere forti. , con urla e botte, nella quale è rimasto coinvolto anche un bimbo di un anno.

Il violento contrasto tra le due, entrambe di nazionalità nordafricana, sarebbe avvenuto all'interno dell'appartamento messo a disposizione dalle Acli per ospitare rifugiati. Le urla, a cui si sono accompagnati lanci di oggetti, hanno richiamato l'attenzione di alcuni vicini che, preoccupati per l'inasprimento del diverbio, hanno chiamato la polizia.

Al momento non si conoscono i motivi alla base della lite, ma stando ad alcuni testimoni, le due avrebbero iniziato dapprima ad urlare e lanciarsi oggetti, poi una di loro, non si sa se volontariamente o per sbaglio, avrebbe spintonato il figlioletto di 1 anno dell'altra donna la quale non avrebbe esitato a reagire affrontando con schiaffi e pugni la coinquilina. A quel punto sono sopraggiunti gli agenti della squadra mobile, che hanno messo fine al diverbio. Una delle due donne e il bimbo sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Como e trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. La donna è stata visitata visto il delicato stato di gravidanza. Ha raccontato, infatti, di essere stata colpita dalla rivale all'addome.