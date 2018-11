Lite tra anziani in centro Como, i vicini sentono urlare: polizia e pompieri intervengono

Momenti molto concitati nel tardo pomeriggio del 2 novembre 2018 in via Benzia a Como dove polizia e vigili del fuoco sono dovuti intervenire per entrare in un appartamento al primo piano dove si stava consumando un acceso litigio tra due anziani coniugi. Ad allertare i soccorsi è stato un vicino di casa che ha sentito forti urla provenire dall'abitazione dei due anziani. Quando la polizia è intervenuta ha cercato di farsi aparire la porta ma nessuno rispondeva dall'interno. Sono dunque stati allertati anche i vigili del fuoco che sono intervenuti per introdursi nell'appartamento dalla finestra in modo da consentire agli agenti di entrare in casa. Alla fine la coppia di anziani ha aperto la porta. I poliziotti hanno potuto constatare che si era trattato solo di un acceso diverbio tra marito e moglie. Nessuno è stato denunciato.