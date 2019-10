Lite al ristorante tra due amici: ferito un 26enne a Cermenate

Sono dovuti intervenire i carabinieri al ristorante Settimocielo nella serata tra il 12 e il 13 ottobre 2019. Un'accesa lite tra due amici ha creato scompiglio all'interno del locale. La lite, scoppiata per motivi non ancora del tutto chiari, è culminata con l'aggressione di uno dei due ai danni dell'altro. A farne le spese è stato un 26enne che è dovuto ricorrere alle cure del personale del 118. Un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo è intervenuta per soccorrerlo e trasportarlo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove il giovane è giunto in codice giallo (media gravità) a causa delle ferite riportate.