Lezzeno, violente piogge dopo la frana: il Ponte del Diavolo resta chiuso

Dopo la frana che aveva invaso la carreggiata, il Ponte del Diavolo, tratto della statale Lariana nei pressi di Bellagio, era stato chiuso per la rimessa in sicurezza e avrebbe dovuto riaprire proprio oggi 16 maggio. Ma le grandi piogge cadute due notti fa hanno obbligato la Provincia a stabilire la chiusura per un'altra settimana, al momento pare quindi che la via potrebbe riaprire alle 17:30 di venerdì 22 maggio. Se veramente i lavori potranno essere completati entro quella data, alla fine si tratterà di quasi 10 giorni senza il collegamento tra Bellagio e Como. Nelle ultime ore, prima del nuovo smottamento, sul posto c'erano gli operatori dell'azienda incaricata della messa in sicurezza e anche i tecnici della Provincia, ma per fortuna nessuno si è fatto male.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.