Lezzeno, malore improvviso: bimba di 6 anni in pericolo di vita

Tanta paura ed apprensione a Lezzeno per le sorti di una bambina di 6 anni soccorsa in località Calvasino. Non è chiaro cosa sia successo, ma dalle prime informazioni trapelate sembra che la piccola sia stata male improvvisamente e che le sue condizioni abbiano destato subito molta preoccupazione. Infatti, dopo l'intervento di un'ambulanza proveniente da Bellagio è stato richiesto l'intervento in codice rosso dell'elicottero del 118. Seguiranno aggiornamenti.