Lenno, donna si sente male: delicato intervento dei vigili del fuoco per portarla fuori dalla casa

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio e Dongo, a Lenno, in via Statale Regina. Sono andati in aiuto di una donna che necessitava di cure. La signora è stata portata fuori dalla sua abitazione mediante barella su 'cestello tridimensionale'. Non si conoscono i motivi del malore o le attuali condizioni della donna, ma i vigili del fuoco sono accorsi in dopo che era già stato avvisato il personale del 118.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.