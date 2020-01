Lenno: recuperata la salma dell'anziano disperso

I Vigili del fuoco hanno recuperato quest mattina, 19 gennaio, poco dopo le 8.30, la salma dell'anziano di cui si erano perse le tracce tre giorni fa. Il corpo dell'uomo è stato trovato nei pressi di Lenno in una zona prato-boscosa, non lontana dalle abitazioni. Intorno alla tragica notizia, ancora nessuna certezza. Le forze dell'ordine sono al lavoro per far luce sulle ultime ore di vita dell'uomo.