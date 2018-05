Rovellasca, lavoratore clandestino scappa all'arrivo della Finanza: denunciato anche il titolare

Due persone, un cittadino italiano e uno marocchino, sono state denunciate venerdì 11 maggio 2018 dai militari delle Guardia di Finanza di Olgiate Comasco per reati di immigrazione clandestina.



I controlli

La scoperta è avvenuta nell'ambito di un servizio di controllo dei finanzieri per verificare le norme poste a tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale: le Fiamme Gialle sono entrate in un'azienda di Rovellasca per rilevare il personale impiegato. Nel momento in cui i finanzieri sono entrati nella ditta, un lavoratore si è dato precipitosamente alla fuga, scavalcando le recinzioni dell'azienda e di un’abitazione vicina.

In seguito agli approfondimenti svolti sul posto i militari hanno identificato il soggetto, un ventenne di origine marocchina sprovvisto di permesso di soggiorno. Il giovane poco dopo si è presentato spontaneamente ai finanzieri che, nel frattempo, avevano accertato la sua posizione di irregolarità sul territorio dello stato.

Le denunce



Il 20enne marocchino è stato denunciato a piede libero per il reato di immigrazione clandestina, mentre il datore di lavoro è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Como per avere occupato alle proprie dipendenze un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno.

Nei confronti del titolare della ditta si rendono, inoltre, applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme in materia di lavoro.

L’attività di servizio svolta dalla Fiamme Gialle di Olgiate Comasco si colloca nel novero dei controlli che la Guardia di Finanza svolge a contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’impiego di manodopera irregolare o in “nero”, a tutela dell’economia legale e della concorrenza.

Lo scorso mese di febbraio nei guai per la presenza di lavoratori in nero era finito il titolare di un ristorante giapponese di Cantù: i carabinieri avevano scoperto 24 dipendenti su 38 privi di regolare contratto di lavoro.