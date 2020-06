Lanzo d'Intelvi: intervento notturno dei vigili del fuoco per salvare due giovani nei boschi

Alle 10 e un quarto circa di ieri sera, 31 maggio, interpellata dai carabinieri di Menaggio, la squadra SAF - cioè il soccorso speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco del comando di Como - e la squadra volontaria di San Fedele sono intervenuti a Lanzo d'Intelvi, nel comune di Alta Val D'Intelvi, per cercare e soccorrere una coppia di escursionisti, una ragazza e un ragazzo, che si era persa nei boschi. I due sono stati trovati velocemente grazie all'utilizzo delle coordinate GPS che la coppia aveva comunicato ai soccorritori. Una volta raggiunti per poterli soccorrere, è stato necessario imbragarli entrambi, dopodiché i due hanno potuto raggiungere sulle loro gambe la strada, visto che erano in buone condizioni di salute.

Sul posto anche i carabinieri al personale sanitario del 118.

