Lancio di uova da un'auto contro un migrante all'ex chiesa di San Francesco: denuncia di Como Accoglie

Uova lanciate da un'auto contro i migranti che dormono sotto il portico dell'ex Chiesa di San Francesco in largo Spallino a Como. Un episodio sconcertante avvenuto nella serata di venerdì 28 settembre 2018 e denunciato dall'associazione Como Accoglie in una nota pubblicata sul portale Ecoinformazioni.

Colpito un giovane migrante.

"Ieri sera [28 settembre] verso le 22-si legge nel comunicato dell'associazione -delle uova lanciate da un’auto hanno colpito un giovane migrante davanti ai portici di San Francesco. Un gesto che mette profonda tristezza.Qualcuno si sente gratificato nel mostrare prepotenza e si accanisce verso chi è più debole e già vive in condizioni di fragilità materiale ed emotiva.

Semplicemente una bravata? - si chiedono i volontari - Forse per chi è inconsapevole e compie gesti di bullismo alla leggera.Non per le persone serie, capaci di riflettere e rifiutare queste azioni, capaci di un poco di empatia per chi viene colpito e si sente oggetto di odio e di scherno mentre già vive situazioni difficili.

L’espressione letta sul volto di questo ragazzo colpito dalle uova - prosegue la nota- rende ancora più tristi noi volontari che non abbiamo mai accettato come normale che il portico di San Francesco divenisse un riparo di fortuna in assenza di altre soluzioni più dignitose. Il poco sollievo che abbiamo potuto offrire a queste persone senzatetto da aprile ad oggi con coperte e sacchi a pelo sarà insufficiente ora che le notti si stanno facendo più fredde".

Il portico dell'ex chiesa si è trovato recentemente al centro delle polemiche: in una lettera inviata a Prefetto e Comune l'associazione Confesercenti aveva chiesto di intervenire contro il degrado proponendo di installare un'inferriata per impedire gli accampamenti nell'area. Il 31 agosto, festa del patrono cittadino, numerosi migranti e senzatetto sono stati sfrattati all'alba sotto una pioggia scrosciante dai loro giacigli sotto il portico dalle idropulitrici per il servizio di nettezza urbana.