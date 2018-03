Il paradosso: lampioni accesi di giorno e spenti di notte sulla passeggiata di Villa Olmo

La situazione, alquanto paradossale, è stata segnalata da una nostra lettrice. Come si vede nelle foto, scattate a mezzogiorno di giovedì 29 marzo 2018, i lampioni sulla passeggiata di Villa Olmo a Como erano accesi: una cosa che potrebbe passare quasi inosservata se non fosse che proprio quel tratto è spesso segnalato tra le zone al buio della città. Proprio nello scorso mese di febbraio la passeggiata era rimasta al buio di sera e di notte per una settimana, ponendo anche una questione di sicurezza. Adesso invece i lampioni rimangono accesi anche di giorno. Un particolare che non è sfuggitto alla lettrice di Quicomo che ha deciso di immortalare la curiosa situazione.