Dramma a Laino, cade in un sentiero di montagna e muore

È accaduto oggi, 19 aprile, intorno alle 15.30. Un uomo di 77 anni stava percorrendo un sentiero a Laino, all'interno di una sua proprietà. È caduto durante la camminata ed ha riportato gravi ferite. La zona presenta aree impervie e quindi è stato allertato anche il Soccorso alpino.

Sono intervenuti i Carabinieri, l’elisoccorso di Como e i tecnici della XIX Lariana, Stazione del Lario Occidentale. Il medico ha constatato il decesso e dopo l’autorizzazione il corpo dell’uomo è stato portato in camera mortuaria. L’intervento si è svolto con la massima attenzione a tutte le disposizioni sanitarie dovute all’emergenza in corso e si è concluso nel tardo pomeriggio. Nei giorni scorsi le squadre erano uscite anche per il recupero di alcuni oggetti personali di una persona deceduta in seguito a una caduta in montagna nella zona di Cernobbio.

Non si conoscono ancora le dinamiche della caduta, e gli accertamenti medici sono ancora in corso. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto, dopo vari tentativi di rianimazione.

