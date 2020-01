Laglio, gasolio nel lago: intervengono i vigili del fuoco

Una chiazza di gasolio ha ricoperto lo specchio d'acqua davanti a Laglio. I vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere in prossimità della Vecchi Regina. I pompieri sono intervenuti on un'autopompa e con un'imbarcazione per l'impiego di panne galleggianti e assorbenti che sono servite a contenere il combustibile che si è riversato nel lago. Lo sversamento è stato con ogni probabilità causato dalla rottura di una tubazione del vicino cantiere.