Ladro in azione mentre tutta la famiglia è in casa: colto sul fatto e arrestato

Frugava nell'appartamento in cerca di valori mentre tutta la famiglia era in casa. E' accaduto domenica 22 settembre 2019 in un'abitazione del centro città di Como, intorno alle ore 18.00.

A sorprendere l'uomo, già in soggiorno, è stato il figlio di nove anni che, vedendo un estraneo in casa, ha avvisato subito la mamma che in quel momento si trovava in camera da letto intenta ad accudire il fratellino di pochi mesi. La donna si è precipitata in soggiorno e ha trovato l'uomo che rovistava nella sua borsa. Al grido di aiuto di lei è quidi sopraggiunto anche il marito che, avventatosi sull'intruso, lo ha spinto fuori casa e ha chiamato la polizia.

L'uomo, entrato probabilmente dal cortile e poi dalla porta principale non chiusa a chiave, è stato infine arrestato dagli agenti e accompagnato in Questura. Nella mattinata di lunedì 23 settembre il processo per direttissima, conclusosi con la convalida di arresto.