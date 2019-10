Va al pronto soccorso per un'influenza, quando esce lo arrestano: preso ladro seriale

Era ricercato da circa 4 mesi per alcuni furti compiuti nel 2013 e nel 2014: l'uomo, un albanese di 32 anni, è stato arrestato nella giornata del 21 ottobre 2019 grazie alla prontezza dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Como. Gli agenti si trovavano nei pressi dell'ospedale Sant'Anna, in via Ravona a San Fermo della Battaglia, per svolgere alcuni accertamenti quando hanno notato un uomo che corrispondeva alle fattezze del ricercato. Si sono appostati e hanno atteso che uscisse dall'ospedale. L'uomo si era recato al pronto soccorso per farsi visitare a causa di un malessere influenzale. Quando il ladro è uscito i poliziotti lo hanno fermato e arrestato. E' stato portato al carcere Bassone di Como. Dovrà scontare una pena di 10 mesi e 15 giorni di reclusione.