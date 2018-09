Furto di telefonini alla fiera di Sant'Abbondio: un arrestato e un denunciato

Si aggiravano per la fiera di Sant'Abbondio a Como per derubare le persone che passeggiavano tra le bancarelle. Nei guai sono finiti un 30enne originario della Libia e un 18enne palestinese, entrambi in italia senza regolare permesso. I carabinieri della compagnia di Como sono intervenuti nella tarda mattinata del 2 settembre 2018 su segnalazione di alcuni testimoni. Quando hanno tentato di fermare i due stranieri i militari hanno rimediato pugni e spintoni. Il palestinese è riuscito a fuggire mentre il libico è stato fermato e arrestato poiché nelle mutande nascondeva 2 telefoni cellulari che sono risultati essere stati rubati pochi minuti prima proprio a due persone che si trovavano alla fiera in quel momento. Il palestinese è stato successivamente denunciato per resistenza e violenza contro pubblico ufficiale.