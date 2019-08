Alpinista canturino muore precipitando in montagna in provincia di Brescia

Un alpinista canturino di 38 anni ha perso la vita nella prima mattina di lunedì 19 agosto mentre effettuava una scalata in provincia di Brescia, in territorio di Ono San Pietro.

Intorno alle ore 7.00, l'uomo stava risalendo la montagna insieme a due amici per andare all'attacco della via Cassin, sulla Concarena, media Valle Camonica, ma è improvvisamente scivolato sul terreno bagnato ed è precipitato per un centinaio di metri.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Brescia che ha verricellato a terra, vicino al corpo dell'alpinista, il tecnico di elisoccorso Cnsas e l’équipe medica, che nulla hanno potuto, purtroppo, se non accertare la morte dell'uomo.