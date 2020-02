Trafficava ketamina da Malpensa agli Usa: arrestato narcos comasco

Un nuovo traffico illegale di ketamina è stato smanetllato dalla DEA (agenzia federale anti droga). Dalla Lombardia agli Stati Uniti, venivano trasportate grandi quantità di questo potente anestetico. Nei giorni scorsi, dopo le dovute investigazioni, sono state arrestate due persone, un comasco e uno svizzero. I due sono stati fermati presso l'aeroporto di Orlando, Florida.

Erano riusciti a imbarcare sull'aereo che da Malpensa li ha portati negli Usa ben 8kg di ketamina liquida. La ketamina è un forte anestetico, usato principalmente in ambito veterinario, ma da tempo anche dai giovani e giovanissimi per 'sballasrsi' e se consumata in modi e quantità sbagliate può essere fatale.

A.P., il comasco di 40 anni e J.B. il suo complice svizzero sono ora nel carcere di Orange Country, con l'accusa di possesso e traffico di sostanze stupefacenti. Questo reato negli Stati Uniti è punito severamente, fino ad un massimo di 8 anni di carcere.