Reagisce con violenza all'intervento dei carabinieri: denunciato

I militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Cantù hanno fatto sapere di aver denunciato, dopo accurate indagini, T.C., un cittadino italiano, di 45 anni, residente a Cabiate, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio del 30 agosto, i carabinieri erano dovuti intervenire a casa dell’indagato, che era chiaramente alterato a causa dell'alcol. Dopo aver aggredito i genitori, T. C. si è rivoltato contro i carabinieri che gli chiedevano i documenti.

Che cosa deciderà ora il tribunale? Molto dipende dai precedenti dell'uomo, per ora non noti alla stampa.