Ticino, istruttore di scuola guida fa lezione ubriaco: denunciato e patente ritirata

Faceva lezione sulle strade del Canton Ticino seduto davanti accanto al suo allievo che si trovava al volante, ma era completamente ubriaco. Nei guai è finito un istruttore di scuola guida 60enne ticinese.

Il fatto è accaduto martedì 3 aprile 2018: durante un posto di controllo a Castione presso lo svincolo A2/A13 la polizia cantonale ha fermato un'auto con targhe ticinesi. Si trattava di una vettura su cui un allievo e il suo istruttore stavano facendo una lezione di scuola guida.

Gli agenti hanno sottoposto entrambi al test dell'etilometro: mentre per l'allievo ha dato esito negativo, per l'istruttore 60enne invece l'esito è stato positivo riscontrando - si legge nella nota della polizia cantonale- "un'importante alcolemia".

L'uomo, domiciliato nel Locarnese, è stato denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di ebrezza. Inoltre, gli è stata ritirata la patente.