Investito da un treno a Turate, falso allarme: solo un ubriaco addormentato vicino ai binari

Mobilitazione di forze dell'ordine e 118 nei pressi della stazione di Turate, in via Varese, per un uomo urtato da un treno. Personale della stazione ha avvistato un uomo steso vicino ai binari poco dopo le ore 18 del 23 novembre 2019. Si è subito pensato al peggio. Sul posto sono accorsi carabinieri, Polfer e squadre del 118 temendo che l'uomo, un 32enne, fosse in gravi condizioni dopo essere stato urtato da un convoglio in transito. In realtà si è scoperto che si trattatva di un ubriaco che si era appisolato vicino ai binari.

