Investito dal treno alla stazione di Gerenzano-Turate: morto uomo di 46 anni

Tragedia nella mattina di mercoledì 14 marzo 2018 vicino alla stazione di Gerenzano-Turate: un uomo di 46 anni è stato travolto e ucciso da un treno poco dopo le 11 sulla linea ferroviaria di Trenord Laveno-Varese-Saronno-Milano. Secondo le prime testimonianze, l'uomo sarebbe stato investito prima del passaggio a livello, all'altezza del ponte di ferro. Per questo i soccorritori hanno dovuto lasciare le ambulanze al passagio a livello e raggiungere a piedi il luogo dell'incidente. Ancora non è chiara la dinamica dell'investimento e non si esclude neppure il gesto estremo. Sul posto ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco di Milano. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute le autorità competenti per fare chiarezza su quanto successo.



Pesanti i disagi per i pendolari che utilizzano la linea.

Come comunica Trenord sul sito ufficiale "la circolazione tra le stazioni di Saronno e Tradate è momentaneamente interrotta. La circolazione è attiva tra le stazioni di Milano Cadorna e Saronno e tra Tradate e Laveno Mombello. Sono tuttavia possibili limitazioni, cancellazioni e variazioni di percorso. Prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione".

I viaggiatori sono autorizzati ad prendere i treni della linea MILANO-GALLARATE-VARESE con il titolo di viaggio in loro possesso. Tra la stazione di SARONNO e TRADATE è stato attivato un servizio spola di 4 autobus sostitutivi.

I viaggiatori sono autorizzati ad utilizzare i treni della linea Milano - Gallarate - Varese con il titolo di viaggio in loro possesso. E' stato inoltre istituito un servizio bus sostitutivo di spola nella tratta Tradate - Saronno.

