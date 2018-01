Travolto e ucciso da un treno a Balerna

Tragedia a Balerna intorno alle 20.30 di sabato 20 gennaio 2018. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno. La vittima stava camminando insieme a un'altra persona lungo i binari quando sono stati sorpresi dal sopraggiungere di un treno che viaggiava in direzione nord.

Uno dei due uomini è riuscito a scansarsi e a evitare di essere travolto dal convoglio mentre per l'altro non c'è stato nulla da fare: il treno non è riuscito a fermarsi in tempo e l'impatto è stato fatale. La polizia cantionale ticinese sta indagando ed effettuando accertamenti per stabilire l'identità della vittima.

La dinamica di quanto accaduto è stata sommariamente accertata ma non si conioscono ancora le motivazioni che hanno spinto i due uomini e incamminarsi lungo il tracciato della ferrovia e per quale motivo non siano riusciti entrambi a spostarsi quando è arrivato il treno.