Investito da un furgone alla piattaforma ecologica di Luisago: grave operaio

Incidente sul lavoro alla piattaforma ecologica di via De Gasperi a Luisago, dove un operaio è stato investito da un furgone in manovra. E' successo poco prima delle 14 di venerdì 21 giugno 2019.

Grande spiegamento di mezzi di soccorso sul posto: in via De Gasperi sono arrivati i vigili del fuoco di Como, ambulanza e due automediche, oltre al personale di Ats Insubria e ai carabinieri di Cantù per ricostruire cosa sia accaduto esattamente. L'uomo, 52 anni, è stato portato in ospedale in codice rosso, con la massima urgenza.