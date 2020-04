Auto non si ferma all'alt: sfonda posto di blocco e investe due finanzieri

Il fatto è accaduto intormo alle ore 18 di oggi, domenica 19 aprile. Nonostante fosse stato invitato a fermarsi dalla guardia di finanza, per un normale controllo, in località Lurate Cavicchio, l'automobilista ha deciso di tirare dritto. Il gesto sarebbe già di per se perseguibile, ma a peggiorare la situazione di quest'uomo (che ha tentato di eludere i controlli), è il fatto che, nel fuggire lungo la Varesina, avrebbe, secondo le prime indiscrezioni, investito due finanzieri, di 50 e 51 anni. Fortunatamente non sembra che i due abbiano riporato ferite gravi. Intervenuti sul posto i carabinieri di Cantù e la Sos di Appiano, per soccorrere le persone investite. L'uomo fuggito dal posto di blocco, risulta ancora ricercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.